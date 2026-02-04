Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 4: Knarren im Kompressor
45 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Kurz vor Mitternacht wird noch ein letzter Lkw an der Grenze in Laredo untersucht. Die Kontrolleure vermuten illegale Ware im Druckluftbehälter des Fahrzeugs und stoßen auf 24 Kilogramm Kokain. Ein Mann und eine Frau werden verdächtigt, Pillen in die USA schmuggeln zu wollen. Bei einer gründlichen Kontrolle werden die Beamten fündig. Außerdem wird eine Ladung Waffen sichergestellt, die nach Mexiko transportiert werden soll.
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