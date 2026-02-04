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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Eine rätselhafte Aufschrift

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 5vom 04.02.2026
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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 5: Eine rätselhafte Aufschrift

44 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Viele Schmuggler wollen den Schichtwechsel des Grenzpersonals ausnutzen, um illegale Waren zu transportieren. Die Beamten werden dennoch auf ein Fahrzeug aufmerksam, das zahlreiche Waffenteile geladen hat. In Progreso wird eine Krankenschwester festgehalten, die nicht deklarierte Pillen in ihren Stiefeln versteckt. Außerdem wird ein Pick-up-Truck kontrolliert, in dem zehn Kilogramm Kokain gefunden werden.

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