Eine rätselhafte AufschriftJetzt ohne Werbung streamen
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 5: Eine rätselhafte Aufschrift
44 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Viele Schmuggler wollen den Schichtwechsel des Grenzpersonals ausnutzen, um illegale Waren zu transportieren. Die Beamten werden dennoch auf ein Fahrzeug aufmerksam, das zahlreiche Waffenteile geladen hat. In Progreso wird eine Krankenschwester festgehalten, die nicht deklarierte Pillen in ihren Stiefeln versteckt. Außerdem wird ein Pick-up-Truck kontrolliert, in dem zehn Kilogramm Kokain gefunden werden.
Alle Staffeln im Überblick