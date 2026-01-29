Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Dienstende mit Paukenschlag

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 7vom 05.02.2026
Dienstende mit Paukenschlag

Dienstende mit PaukenschlagJetzt kostenlos streamen

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 7: Dienstende mit Paukenschlag

45 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12

Am Grenzübergang in Hidalgo werden alle Busse routinemäßig mit einem Röntgengerät untersucht. Ein Fahrzeug löst Alarm aus und wird genauer kontrolliert. In den Sitzen stoßen die Beamten auf 130 Pakete voller Kokain. In Progreso wird eine Frau festgenommen, gegen die seit 2014 ein Haftbefehl vorliegt. Und: Auf einer Brücke explodiert ein Auto.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
ProSieben MAXX
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Alle 4 Staffeln und Folgen