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bullyparade

Best of Staffel 4 (Teil 1)

ProSieben FUNStaffel 4Folge 14vom 07.11.2019
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bullyparade

Folge 14: Best of Staffel 4 (Teil 1)

24 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

"Das Traumschiff", "Sissi", "Pawel & Bronko" - die "bullyparade" ist längst Kult. Michael "Bully" Herbig, Rick Kavanian und Christian Tramitz machen vor nichts Halt und nehmen alles und jeden gnadenlos auf die Schippe. Das Spaß-Trio ist nicht nur vor der Kamera aktiv: Bully führt auch Regie, und alle drei Comedians schreiben viele ihrer Gags selbst.

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