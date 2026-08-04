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Casual

Phase 3

Staffel 2Folge 1vom 04.08.2026
Phase 3

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Casual

Folge 1: Phase 3

25 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Nachdem Valerie ihren Ex-Mann in flagranti mit einer anderen erwischt hat, zieht sie mit ihrer Teenagertochter Laura bei ihrem Bruder Alex ein. Der ewige Junggeselle hat mit der Entwicklung des Datingportals Snooger ein Vermögen gemacht. Spontan beschließt Valerie, dort nach einer neuen Liebe zu suchen - mit chaotischen Folgen.

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