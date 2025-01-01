Catch Me
2 StaffelnAb 12
Catch Me
So spannend war Catch Me noch nie. Otto hat sich dieses Jahr Reise-Buddy Alex Perlefein ins Boot geholt. Sebo tritt mit der Twitch-Streamerin QuiteLola an. Die Crazy Monkeys Keanu & Sven sind Mitglieder des größten Airsoft Vereins Europas und das dritte Team von Catch Me. Bisher waren sie als Jäger unterwegs und dürfen nun das erste Mal die Seiten wechseln. Schaffen es die Teams in wenigen Stunden das 15 KM-Luftlinie entfernte Ziel zu Fuß zu erreichen?