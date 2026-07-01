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Der große Schnupfen

ProSieben FUNStaffel 1Folge 12vom 01.07.2026
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Folge 12: Der große Schnupfen

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

In Ashleys Fernsehsendung soll Bürgermeister Winston mit Charlie Morris ein Streitgespräch über Großmärkte und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft führen. Kurz vor der Sendung werden die Männer von einer Krankheit außer Gefecht gesetzt. Mike und Ashley sollen die beiden ersetzen - und das führt zu einer Diskussion, die so gar nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hat. Zudem spielt Gordon Berater in Liebesdingen - und das geht gehörig schief.

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