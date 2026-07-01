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Chaos City

Eine peinliche Nacht

ProSieben FUNStaffel 1Folge 14vom 01.07.2026
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Chaos City

Folge 14: Eine peinliche Nacht

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Allmählich spricht sich herum, dass Mike wieder Single ist. Eines Tages hat er eine Verabredung mit der stellvertretenden Staatsanwältin Danielle. Leider läuft der Abend nicht ganz wie erwartet - und das liegt hauptsächlich daran, dass Mike die Trennung von Ashley noch nicht überwunden hat. Auch Paul hat ein seltsames Date: Er erhält eine Einladung von seinem "Fanclub". Als er dort auftaucht, wartet allerdings eine Überraschung auf ihn.

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