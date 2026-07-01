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ProSieben FUNStaffel 1Folge 15vom 01.07.2026
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Folge 15: Die Neue

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Der Stadtratsvorsitzende Rosen hat eine neue Sprecherin eingestellt: Gabriella Sanchez. Mike versucht sofort, sie einzuschüchtern und zu bestechen, um herauszufinden, wo ihre Grenzen liegen. Doch bei der Dame gerät Mike an die Falsche. Paul gesteht Gordon derweil, dass er seit vier Jahren mit keiner Frau mehr zusammen war. Als seine Bekanntschaft Claudia nun den nächsten Schritt gehen will, steigt seine Nervosität ins Unermessliche.

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