Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Chaos City

Der heißeste Mann von New York

ProSieben FUNStaffel 1Folge 2vom 01.07.2026
Joyn+
Der heißeste Mann von New York

Der heißeste Mann von New YorkJetzt ohne Werbung streamen

Chaos City

Folge 2: Der heißeste Mann von New York

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Das "Manhattan Magazin" ist die In-Zeitschrift New Yorks. Jedes Jahr verleihen die Macher eine ganz besondere Ehre: Das Blatt wählt den heißesten Mann der Stadt - und der Sieger in diesem Jahr ist Mike. Anfangs ist der Vize-Bürgermeister begeistert, doch schon bald setzt ihn die Ehrung unter Druck, was sogar Auswirkungen auf sein Liebesleben hat.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Chaos City
ProSieben FUN
Chaos City

Chaos City

Alle 6 Staffeln und Folgen