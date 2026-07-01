Chaos City
Folge 20: Missverständnisse
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Nachdem Paul durch einen Unfall außer Gefecht gesetzt wird, springt eine Aushilfe für ihn bei einer Pressekonferenz an der Seite des Bürgermeisters ein. Er übersetzt Winstons Rede in Gebärdensprache. Dumm nur, dass er gar nicht dolmetschen kann. Er hat in seinem Lebenslauf gelogen - und nun ist es an Mike, die Wogen zu glätten. Er trifft die Leiterin der New Yorker Vereinigung der Gehörlosen. Doch auch das Meeting verläuft nicht ohne Zwischenfälle.
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