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ProSieben FUNStaffel 1Folge 4vom 01.07.2026
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Folge 4: Interview mit Folgen

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Mike gewährt einer TV-Journalistin ein Interview für eine Story über den "zweiten Mann nach dem Bürgermeister". Das bringt ihm einige Unannehmlichkeiten, denn Ashley fühlt sich durch eine seiner Äußerungen während des Interviews schwer beleidigt. Zudem muss er ein weiteres Feuer löschen: Gordon hat Bürgermeister Winston ein Projekt nahegelegt, ohne vorher mit Mike zu sprechen. Dieses Vorhaben könnte Winston in Teufels Küche bringen ...

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