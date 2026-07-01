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Chaos City

Eine Hand wäscht die andere

ProSieben FUNStaffel 1Folge 8vom 01.07.2026
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Chaos City

Folge 8: Eine Hand wäscht die andere

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Mike kann den Multimillionär Dan Donaldson überreden, ein völlig heruntergekommenes Altenheim zu kaufen und zu sanieren. Doch nichts auf der Welt ist umsonst, schon gar nicht in Politik und Geschäft: Donaldson fordert von Mike im Gegenzug Informationen über die zukünftigen Baupläne in New York. Dieser Preis erscheint Mike dann aber doch zu hoch. Außerdem streiten sich Mike und Ashley mal wieder - und diesmal ausgerechnet über das Fernsehprogramm.

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