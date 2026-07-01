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Bürgermeister für einen Tag

ProSieben FUNStaffel 1Folge 9vom 01.07.2026
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Folge 9: Bürgermeister für einen Tag

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Bürgermeister Winston steht unter schwerem Beschuss der Presse, seitdem er seine geplanten Budgetkürzungen bekannt gegeben hat. Mike versucht, mit Image-Arbeit die Situation zu retten: Der Gewinner des "Bürgermeister für einen Tag"-Wettbewerbs an den öffentlichen Schulen wird ins Rathaus eingeladen. Zur Überraschung aller ist der Gewinner kein Schüler - sondern der Hausmeister einer der Schulen. Dieser soll nun die Presse besänftigen - doch der Schuss geht nach hinten los ...

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