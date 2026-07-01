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Chaos City

Wahre Helden

ProSieben FUNStaffel 3Folge 11vom 01.07.2026
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Chaos City

Folge 11: Wahre Helden

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Der engagierte Mike ist mal wieder auf Stimmenfang. Aus diesem Grund fädelt er für Stacy eine Verabredung mit einem eher schüchternen Ratsmitglied ein. Es kommt für beide völlig überraschend, als Stacy merkt, dass sie sich wirklich in diesen Mann verliebt hat ... Währenddessen versucht Stuart, seine eher aberwitzige Beziehung mit Deirdre zu beenden. Stattdessen umgarnt er Nikki, um mit ihr so etwas wie eine Affäre anzufangen - mit fatalen Folgen.

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