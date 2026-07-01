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Chaos City

Dicker Ärger

ProSieben FUNStaffel 3Folge 14vom 01.07.2026
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Chaos City

Folge 14: Dicker Ärger

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

In der Stadt werden die neuen öffentlichen Toiletten eingeweiht. Diese sind hochmodern, haben aber den Nachteil, dass sie von übergewichtigen Leuten nicht benutzt werden können. Mike lässt sich dazu überreden, einen Tag in deren Rolle zu schlüpfen und trägt deshalb einen Fett-Anzug. Später findet die alljährliche Wohltätigkeits-Junggesellenversteigerung statt. Für Mike, der immer noch in diesem unattraktiven Anzug steckt, bietet niemand ...

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