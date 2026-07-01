Chaos City
Folge 19: Allerlei Affären
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Als der Bürgermeister in der überaus beliebten Fernsehsendung "Politically Incorrect" auftritt und wie nebenbei ein Bürogeheimnis ausplaudert, kommt auf Mike eine delikate Aufgabe zu. Den Fauxpas seines Chefs aus der Welt zu schaffen, ist alles andere als einfach und erfordert all seine Künste. Unterdessen hat Gordon ein Date mit einem Boxer, der nicht will, dass seine Homosexualität bekannt wird. Auch Gordon benötigt eine ganze Menge Fingerspitzengefühl.
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