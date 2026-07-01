Chaos City
Folge 3: Bettgeflüster
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Mike ist es schließlich gelungen, der attraktiven Heidi etwas näher zu kommen. Dass sie ihn schwören lässt, ihre Beziehung geheim zu halten, gefällt Mike allerdings weniger. Er ist zu einigen Manövern gezwungen, die alles andere als angenehm sind und die traute Zweisamkeit mitunter empfindlich stören. Außerdem führt Pauls Präsentation seines neuartigen Industrieventilators zu einem unglücklichen Zwischenfall mit der Asche von James' Tante Sarah.
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