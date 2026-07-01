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Stellvertreter

ProSieben FUNStaffel 3Folge 5vom 01.07.2026
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Chaos City

Folge 5: Stellvertreter

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Während einer Pressekonferenz mit den Spitzen der Stadtverwaltung wird ein ausgesetztes Baby gefunden. Mike spielt mit dem Gedanken, das Findelkind zu adoptieren. Das facht bei seiner Freundin Nikki wieder einmal die Gefühle für ihn heftig an. Leider ist sie nicht die Einzige: Nicht wenige von Mikes Ex-Freundinnen geben ihre Meinung über ihn zum Besten. Außerdem beschließt Mikes Chef, endlich einen Psychiater aufzusuchen.

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