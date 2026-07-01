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Versprechen muss man halten

ProSieben FUNStaffel 3Folge 9vom 01.07.2026
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Folge 9: Versprechen muss man halten

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Der "NASCAR"-Star Jeff Gordon und der "New Jersey Nets"-Star Jayson Williams geben einem kranken Kind ein Versprechen, das ihnen großen Imagegewinn und das Wohlwollen der Bevölkerung sichert. Daraus lernt der Bürgermeister, und er versucht, das noch zu überbieten - auf Mike kommt eine Menge Arbeit zu. Außerdem versucht Gordon um jeden Preis zu beweisen, dass er noch lange nicht zu alt ist - und feiert mit Stacy bis in die frühen Morgenstunden.

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