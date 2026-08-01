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Wiedersehen mit Mike

ProSieben FUNStaffel 6Folge 1vom 01.08.2026
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Chaos City

Folge 1: Wiedersehen mit Mike

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Charlie versucht immer noch, seine verkappte Beziehungskiste zu Caitlin zu klären und zu verbessern. Doch leider verhält sich Caitlin weiterhin sehr distanziert und reagiert auf Charlies Annäherungsversuche sehr zurückhaltend. Seine Bemühungen scheinen vollends zu scheitern, als plötzlich Mike auftaucht und den beiden einen Besuch abstattet. Auch der Bürgermeister arbeitet an einer neuen Partnerschaft - jedoch nicht mit einer Frau, sondern mit einem Richter.

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