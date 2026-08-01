Chaos City
Folge 12: Der Unbestechliche
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Als Charlie und Caitlin Nikolaus-Kandidaten für die Weihnachtsfeier aussuchen sollen, lädt einer der Rotkostümierten Caitlin zu einem Date ein. Charlie hat indes einen unangenehmen Auftrag von Bürgermeister Winston erhalten: Ein neues, luxuriöses Büro ist frei geworden, und Charlie soll nun nach dem Leistungsprinzip entscheiden, wer dort einziehen darf - Gordon, Caitlin, Stuart oder Paul? Unter den Kollegen bricht nun ein wahrer Wettkampf um Charlies Gunst aus.
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