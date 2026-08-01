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Chaos City

Eine Herzensangelegenheit

ProSieben FUNStaffel 6Folge 13vom 01.08.2026
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Chaos City

Folge 13: Eine Herzensangelegenheit

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Bürgermeister Winston hat schrecklich miese Laune, denn es jährt sich der Todestag seiner Mutter, mit der er weder zu Lebzeiten noch nach ihrem Tod seinen Frieden gefunden hat. Dann aber hat Gordon eine geniale Idee, Winston mit seiner toten Mutter auszusöhnen: Er stellt ihm eine junge Frau namens Christine vor, die das Herz von Winstons Mutter transplantiert bekommen hatte und so vor dem Tod gerettet werden konnte. Gordon ahnt nicht, dass sich beide ineinander verlieben!

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