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Chaos City

In den besten Jahren

ProSieben FUNStaffel 6Folge 17vom 01.08.2026
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Chaos City

Folge 17: In den besten Jahren

20 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Charlies junge Freundin Tracy bringt ihn an den Rand der Erschöpfung: Jede Nacht will sie auf eine andere Party gehen und sich dort bis in den Morgen vergnügen! Verzweifelt versucht Charlie mitzuhalten und lässt sich sogar Koteletten wachsen, um unter den Kids zu bestehen. Schließlich machen sich Caitlin und die Kollegen ernste Sorgen über Charlies Verjüngungstrip - und das zu Recht, denn Charlie wird mit einer Marihuana-Zigarette in der Hand von der Polizei festgenommen.

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