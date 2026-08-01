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Mit allen Mitteln

ProSieben FUNStaffel 6Folge 5vom 01.08.2026
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Folge 5: Mit allen Mitteln

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Bürgermeister Winstons Gegenkandidat Julian Wheeler startet eine große TV-Werbekampagne. Charlie will mit denselben Waffen zurückschlagen, doch Caitlin schlägt eine Straßenaktion vor - und wird darauf vom Bürgermeister zur Hauptstrategin aller Wahlveranstaltungen ernannt. Als Wheeler schließlich Fotos des Bürgermeisters veröffentlicht, die ihn mit einem Pornofilmer zeigen, beschließt Caitlin, mit allen Mitteln zu kontern.

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