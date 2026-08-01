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Chaos City

Der Feind in meinem Bett

ProSieben FUNStaffel 6Folge 7vom 01.08.2026
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Folge 7: Der Feind in meinem Bett

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Als der Bürgermeister von Charlies geheimer Liebesbeziehung zu der neuen Kampagnen-Beraterin Jennifer erfährt, verlangt er von Charlie, die Affäre sofort zu beenden. Auch Paul hat Liebesprobleme: Er hat sich heftig in Robin, eine politische Beraterin des Bürgermeisters, verknallt und versucht nun mit allen Mitteln, ein Treffen mit ihr zu arrangieren. Doch als sich sein Traum erfüllt und Paul eine heiße Nacht mit Robin verbringt, erlebt er danach eine große Überraschung.

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