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Meine Freundin, Deine Freundin

ProSieben FUNStaffel 6Folge 8vom 01.08.2026
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Folge 8: Meine Freundin, Deine Freundin

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Als Charlie erfährt, dass Jennifers Ex eine Frau war, erschüttert dies sein Vertrauen beträchtlich. Er zieht Stuart zu Rate, doch der macht ihn auch noch darauf aufmerksam, dass Jennifer an Caitlin vielleicht nicht nur als Freundin interessiert sein könnte. Auch das Verhältnis zwischen Bürgermeister Winston und Claire kriselt, weil er ständig darauf besteht, dass sie bei ihm zu Hause bleiben. Pauls Ex-Frau Claudia stellt ebenfalls Ansprüche: Sie will die Hälfte seines Geldes.

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