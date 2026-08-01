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ProSieben FUNStaffel 6Folge 9vom 01.08.2026
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Folge 9: Traum-Partner

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Caitlins Mutter ist wegen einer Familien-Hochzeit angereist und stellt fest, dass ihre Tochter immer noch oder schon wieder Single ist. Dabei geht sie Caitlin so auf die Nerven, dass diese zu einer Notlüge greift und ihr Charlie als neuen Freund und Begleiter auf die Hochzeit vorstellt. Bürgermeister Winston wirbt inzwischen bei verschiedensten Organisationen um Unterstützung im Wahlkampf - bis ihn auf einer Veranstaltung des Lehrerverbandes der Schlaf übermannt.

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