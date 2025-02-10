Bald ist Weihnachten: Vorfreude bitte!Jetzt kostenlos streamen
comedystreet
Folge 4: Bald ist Weihnachten: Vorfreude bitte!
23 Min.Folge vom 10.02.2025Ab 12
Simon Gosejohann, Sandra Sprünken und Marco Gianni spielen ahnungslosen Passanten mit versteckter Kamera Streiche. Außerdem stellen sie sich wieder einer Challenge: Sie sollen Menschen da zubringen sich auf einer Parkbank möglichst weit von ihnen wegzusetzen.
