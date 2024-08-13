Die Hand auf dem DachJetzt ohne Werbung streamen
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Folge 10: Die Hand auf dem Dach
26 Min.Folge vom 13.08.2024Ab 12
Greendale versucht, einen weiteren Fehlkauf des Studienleiters loszuwerden: Diesmal handelt es sich um eine riesige Hand aus Glasfaser. Um sich ihrer zu entledigen, begibt Abed sich auf einen Roadtrip. Kurzerhand fasst er den Entschluss, daraus einen Film zu machen.
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Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-6: Sony Pictures Ent. & © Season 1-4: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH & © Season 2: Videorechte: Sony Pictures Ent., Bildrechte: Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.
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