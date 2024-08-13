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Die Hand auf dem Dach

ProSieben FUNStaffel 6Folge 10vom 13.08.2024
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Folge 10: Die Hand auf dem Dach

26 Min.Folge vom 13.08.2024Ab 12

Greendale versucht, einen weiteren Fehlkauf des Studienleiters loszuwerden: Diesmal handelt es sich um eine riesige Hand aus Glasfaser. Um sich ihrer zu entledigen, begibt Abed sich auf einen Roadtrip. Kurzerhand fasst er den Entschluss, daraus einen Film zu machen.

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