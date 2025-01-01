Community
Folge 2: Der Greendale-Effekt
26 Min.Ab 12
Britta sieht sich durch ihre finanzielle Notlage gezwungen, bei Abed und Annie auf's Sofa zu ziehen. Was sie nicht ahnt ist, dass ihre Eltern sie hinter ihrem Rücken seit Jahren finanziell unterstützen und für ihre Schulden aufkommen. Währenddessen verschwindet Studienleiter Pelton in die Virtuelle Realität um endlich einmal zu erfahren, was es heißt, Macht zu haben.
Alle Staffeln im Überblick
Community
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren