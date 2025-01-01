Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 6Folge 2
26 Min.Ab 12

Britta sieht sich durch ihre finanzielle Notlage gezwungen, bei Abed und Annie auf's Sofa zu ziehen. Was sie nicht ahnt ist, dass ihre Eltern sie hinter ihrem Rücken seit Jahren finanziell unterstützen und für ihre Schulden aufkommen. Währenddessen verschwindet Studienleiter Pelton in die Virtuelle Realität um endlich einmal zu erfahren, was es heißt, Macht zu haben.

