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Folge 5: Kabellose Kriminelle
28 Min.Folge vom 13.08.2024Ab 12
Studienleiter Pelton wird dazu überredet, von nun an Gefängnisinsassen via Teleroboter in Vorlesungen zuzulassen. Jeff bereut jedoch sogleich, sich für die Häftlinge eingesetzt zu haben, als einer davon seine halbherzigen Unterrichtsmethoden beanstandet.
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Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-6: Sony Pictures Ent. & © Season 1-4: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH & © Season 2: Videorechte: Sony Pictures Ent., Bildrechte: Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.
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