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Kabellose Kriminelle

ProSieben FUNStaffel 6Folge 5vom 13.08.2024
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Folge 5: Kabellose Kriminelle

28 Min.Folge vom 13.08.2024Ab 12

Studienleiter Pelton wird dazu überredet, von nun an Gefängnisinsassen via Teleroboter in Vorlesungen zuzulassen. Jeff bereut jedoch sogleich, sich für die Häftlinge eingesetzt zu haben, als einer davon seine halbherzigen Unterrichtsmethoden beanstandet.

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