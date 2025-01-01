Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das ist kein Film!

ProSieben FUNStaffel 6Folge 8
28 Min.Ab 6

Chang avanciert zu einer Internet-Sensation und pilgert nach Hollywood um seinem Ruhm gerecht zu werden. Die Gruppe kommt zusammen, um Abed dabei zu helfen, seinen Sci-Fi-Film zu vollenden. Währenddessen wird Jeff von der Sorge geplagt, dass die Anderen Greendale verlassen und er allein zurückbleiben wird.

