ProSieben FUNStaffel 6Folge 9
Folge 9: Grundkurs Trickbetrug

28 Min.Ab 6

Der Hochstapler Professor DeSalvo nutzt seine Vorlesung, um die Studiengruppe hinter's Licht zu führen. Jeff und der Rest der Truppe wollen das nicht auf sich sitzen lassen und planen Rache. Richtig brenzlig wird es erst, als Britta und Studienleiter Pelton Teil des betrügerischen Wettbewerbs werden.

Community
ProSieben FUN
