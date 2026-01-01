Community
Folge 9: Grundkurs Trickbetrug
28 Min.Ab 6
Der Hochstapler Professor DeSalvo nutzt seine Vorlesung, um die Studiengruppe hinter's Licht zu führen. Jeff und der Rest der Truppe wollen das nicht auf sich sitzen lassen und planen Rache. Richtig brenzlig wird es erst, als Britta und Studienleiter Pelton Teil des betrügerischen Wettbewerbs werden.
Alle Staffeln im Überblick
Community
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren