Staffel 9Folge 2vom 03.06.2025
Limetten-SchmalzkuchenJetzt kostenlos streamen
Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!
Folge 2: Limetten-Schmalzkuchen
21 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 12
In diesem Burger steckt die volle Dosis Fleisch und Noah Cappe kann es kaum erwarten, ihn zu kosten - doch auf der Cloverdale Citrus Fair warten noch jede Menge weitere außergewöhnliche Snacks auf den Gourmet. Von Kalifornien geht es weiter nach Florida, wo ein bekanntes Lebensmittel für den Verzehr aufgepeppt wird.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reise, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beyond Entertainment Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren