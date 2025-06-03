Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 9Folge 2vom 03.06.2025
In diesem Burger steckt die volle Dosis Fleisch und Noah Cappe kann es kaum erwarten, ihn zu kosten - doch auf der Cloverdale Citrus Fair warten noch jede Menge weitere außergewöhnliche Snacks auf den Gourmet. Von Kalifornien geht es weiter nach Florida, wo ein bekanntes Lebensmittel für den Verzehr aufgepeppt wird.

