Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!

ProSieben MAXXStaffel 9Folge 5vom 10.06.2025
Galaxis-Schnee

Folge 5: Galaxis-Schnee

21 Min.Folge vom 10.06.2025Ab 12

Noah Cappe besucht die Fright Night in Florida, wo einige gruselige Köstlichkeiten auf ihn warten. Ist der Feinschmecker mutig genug den "giftigen Hund" oder die "gefährlichen Hühnerwaffeln" zu probieren? Am Kürbisfest in New Hampshire dreht sich alles - wie es der Name schon verrät - um Kürbis.

