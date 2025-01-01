Cryptid
Folge 2: Niklas unter Verdacht
23 Min.Ab 16
Nachdem sein Freund in der Schule brutal gestorben ist, fühlt sich Niklas von seinen Mitschülern ausgegrenzt. Um sich zu beruhigen, greift er zu Tabletten. Seine Schwester Lisa ist nach dem Selbstmord ihrer Mutter vor einigen Jahren aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen, um Abstand zu gewinnen. Nun kehrt sie ohne Vorankündigung zurück. In Mörkstad angekommen, leidet sie unter schaurigen Visionen, die sie in Bildern verarbeitet.
