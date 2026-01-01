Cryptid
Cryptid
In einem Ort in Nordschweden stirbt ein Schüler auf bizarre Weise. Seine Klassenkameraden beschließen, den Täter zu finden. Doch wie es scheint, war der Mörder kein Mensch.
Cryptid: Ist Blut dicker als Wasser?
Eine schwedische Kleinstadt. Zwei verfluchte Geschwister. Ein unheimliches Seemonster. Im Mittelpunkt der High-School-Horrorserie Cryptid steht der schüchterne Oberstufenschüler Niklas, gespielt von Julius Fleischanderl. Nach dem tragischen Selbstmord seiner Mutter blieb Niklas beim trauernden Vater, während seine Schwester Lisa, porträtiert von Astrid Morberg, einfach davon lief. Nun taucht sie aus dem Nichts wieder auf...
Ihre plötzliche Rückkehr fällt auf denselben Tag, an dem eine übernatürliche Explosion einen Klassenkameraden ihres Bruders tötet. Zufall? Da Niklas das paranormale Ereignis aus erster Hand mitbekommt, beginnt er langsam den Verstand zu verlieren. Sein auffälliges Verhalten macht ihn bald verdächtig und kostet ihm die Trennung von seiner Freundin Ester. In der Zwischenzeit bekommt Lisa unheimliche Visionen, in welchen ihre Mutter in Blutritualen verwickelt ist.
Das Monster von Nebenan
Bald wird das Dorf von weiteren furchtbaren Todesfällen heimgesucht, die ebenfalls in Zusammenhang mit dem Suizid der Mutter stehen. Alle Morde scheinen mit der Familientragödie der Geschwister und dem nahegelegenen See verbunden zu sein. Lauert dort ein Monster? Nun müssen sich Niklas und Lisa ihren Dämonen stellen und ihre tiefsten Ängste überwinden, um das Geheimnis hinter der monströsen Macht aufzudecken, die in der Kleinstadt erwacht ist.
Für Fans von Strangers Things und Riverdale
Das Teen-Horror-Drama Cryptid wurde vom schwedischen Filmemacher Daniel di Grado und dem Graphic-Novel-Autor Sylvain Runberg kreiert. Als Inspiration für die Serie dienten vordergründig die Werke H. P. Lovecrafts. Dieser gilt als der bedeutendste Autor phantastischer Horrorliteratur des 20. Jahrhunderts und hat mit seinem Cthulhu-Mythos zahlreiche Autoren wie Stephen King und Filmemacher wie Guillermo del Toro beeinflusst. Außerdem betitelte Variety Magazine die skandinavische Jugendserie als "Ein High-School Gore-Fest", das kein Horror-Fan verpassen sollte.
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