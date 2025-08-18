Dangerous Food
Folge 2: Giftpilz und Mad Honey
30 Min.Ab 12
Die nepalesischen Honigjäger im Himalaya Gebirge ernten den seltensten Honig der Welt. "Galileo"-Reporter und Kletterer Moritz Hans nimmt an einer dieser gefährlichen Ernten teil. In Finnland begleitet unsere Reporterin Kim Caramella den preisgekrönten finnischen Koch und Verfechter von Wildnahrung Sami Tallberg in den Wald, um einen der gefährlichsten Pilze der Welt zu sammeln - die Frühjahrslorchel.
Weitere Folgen in Staffel 1
