Danni Lowinski
Danni Lowinski
Nachdem Danni ihr Jurastudium beendet hat, bewirbt sie sich vergeblich bei einer großen Anwaltskanzlei. Ihre Freundin Bea hat die zündende Idee: Sie stellt einen Tisch mit zwei Stühlen in einer Einkaufspassage auf.
Danni Lowinski: Friseuse wird Star Anwältin
In der Serie Danni Lowinski spielt Annette Frier die gelernte Friseurin Daniela "Danni" Lowinski. Inszeniert wurde die Serie von Regisseur Peter Gersina. Zum Inhalt: Die ambitionierte Danni holt an der Abendschule ihr Abitur nach und studiert erfolgreich Jura. Doch auf dem hart umkämpften Arbeitsmarkt in Köln findet Danni keine Anstellung als Anwältin. Aus der Not heraus mietet Danni Büroräume in einer Kölner Einkaufspassage an und vertritt ab nun "die kleinen Leute" - für einen Euro pro Beratungsminute hofft sie auf Berufserfahrung. Ihre fehlende Erfahrung bringt Danni Lowinski in mehr als eine unbequeme Situation. Aber mit Bravour und Charme manövriert sie sich auch immer wieder heraus aus der Misere.
Eine Erfolgsgeschichte - nicht nur in der Liebe
Unterstützung bekommt Danni Lowinski von ihren Nachbar*innen in der Einkaufspassage. Rassoul, verkörpert von Elyas M’Barek oder ihre beste Freundin Bea, die sie seit der Schulzeit kennt, avancieren zu Dannis Mitarbeiter*innen. Auch Masseur Nils leistet seinen Beitrag. Dafür beteiligt Danni Lowinski ihr neugefundenes Team natürlich am Honorar.
Gut gemeinte Ratschläge erhält Danni Lowinski in der Sat.1 Serie von Dr. Oliver Schmidt. Verkörpert von Jan Sosniok kommt er in jeder Folge an Dannis Stand vorbei. Aus Olivers und Dannis Hassliebe wird irgendwann nur Liebe - mit dem festen Vorsatz, Berufliches und Privates zu trennen. Doch als Oliver Danni ein lukratives Mandat wegschnappt, fliegen im TV die Fetzen.
Danni lebt gemeinsam mit ihrem grantigen Vater Kurt, gespielt von Axel Siefer, in Kölnberg. Der interessiert sich allerdings nur für den 1. FC Köln und TV gucken.
Zwar muss sich das Publikum in Staffel 2 schon wieder von Elyas M’Barek verabschieden. Denn Rassoul bleibt in den USA. Jedoch vertritt Tino Mewes ihn mehr als würdig in der Rolle des Hannes Stüsser. Und auch Bea findet Gefallen am neuen Schlüsselmacher. Danni Lowinski fasst ebenfalls jemanden ins Auge. In jeder Episode besucht der neue Wachmann Sven Nowak sie an ihrem Stand. Dargestellt wird Sven von niemand Geringerem als Sebastian Bezzel. Als Danni Lowinski aber einige dunkle Geheimnisse aus Svens Vergangenheit erfährt, gerät sie in eine Zwickmühle. Wer ist denn jetzt der richtige Mann für sie? Anwalt Oliver-Maximilian oder Ex-Polizist Sven?
Karriere oder Liebe?
Auch in Staffel 3 hat Danni Lowinski noch keine Antwort auf diese Frage. Daraufhin zieht Sven in der TV-Serie nach Leverkusen. An seiner Stelle übernimmt Svenja Müller die Führung in der Einkaufspassage. Anders als er geht sie strenger Hand vor. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten schließen Danni Lowinksi und ihr Team sie dann aber doch in ihr Herz. Ins Herz geschlossen hat vor allem Bea noch ein paar Andere: ihre komplizierte Dreiecksbeziehung mit Hannes und Nils beendet sie für einen älteren Mann. Doch wie muss Bea lernen muss, ist kein Mann dieser Welt perfekt. In einer Folge kommt sie hinter dessen dunkle Geheimnisse. Für wen der drei entscheidet sie sich? Unterdessen lassen sich Oliver Schmidt und Danni Lowinski wieder aufeinander ein. Allerdings rein geschäftlich. Denn Daniela ist zwar beziehungsunfähig, aber trotzdem eine fähige Anwältin. Als sie es schafft, mit einem erfolgreichen Prozess auch ihre Steuerschulden zu begleichen, scheint Dannis Leben wieder in geregelten Bahnen zu verlaufen. Aber als Oliver sich verlobt, stellt Danni ihre Gefühle für Surflehrer Josh erneut in Frage.
Das Liebeschaos nimmt auch in Staffel 4 kein Ende. Danni hat mittlerweile ihr eigenes kleines Büro. Als sie den Autodieb Orkan Topal verteidigt, lernt Danni den Unterweltkönig “der Pit” kennen. Dargestellt von Dirk Borchhardt umgarnt er Danni Lowinski nach allen Regeln der Kunst. Trotzdem er sie die ganze Staffel über mit Geschenken überhäuft, fühlt Danni sich viel mehr zu Staatsanwalt August von Grün hingezogen. Doch nicht nur August von Grün bringt Daniela in Schwierigkeiten. Auch Vater Kurt hat mal wieder seinen ganz eigenen Kopf. Ihre unternehmerisches Talent hat Dani jedenfalls nicht von Kurt Lowinski - denn plötzlich ist Familie Lowinski wohnungslos. Kurt hat in seinem Übereifer die fristlose Kündigung erwirkt. Danni und Bea beschließen, ihre eigene kleine Familie zu gründen und ihr Glück mal wieder selbst in die Hand zu nehmen. Und sogar Nachwuchs kündigt sich an - doch welche von beiden ist denn jetzt schwanger? Und vor allem - wer ist der Vater? Fest steht: geheiratet wird in dieser Staffel auf jeden Fall.
Happy End im Staffelfinale
Eigentlich läuft es in der fünften Staffel super für Danni: Familie, Kind, Reihenhaussiedlung, Job. In der Episode, in der Pit wieder in ihr Leben tritt, beginnt das Drama. Zwar lässt Danni sich - endlich - auf ihn ein. Doch eine Beziehung aus dem Gefängnis führt sich eben eher schlecht. Als Danni selbst in finanzielle Schwierigkeiten gerät, ist sie sogar gezwungen, wieder als Friseurin zu arbeiten. Das Schicksal meint es jedoch gut mit ihr und Oliver. Können sie im Team Ollis finanziellen Ruin durch eine kostspielige Scheidung vermeiden? Und kann sich Danni endlich den langgehegten Traum einer Kanzlei mit Rheinblick erfüllen?
Star-Besetzung in der Sat.1 Serie
Die Sat.1-Serie Danni Lowinski basiert auf einer Idee des Autoren Marc Terjung. Terjung entwickelte zusammen mit Sat.1 und Phoenix Film bereits die Anwaltsserie Edel & Starck. Inspiration für die Serie waren unter anderem mehrere Artikel über die “Discountanwälte.” Ursprünglich sollte die Serie Danni Lowinski auch in Neukölln spielen. Als Darstellerin Annette Frier aber schwanger mit ihrem ersten Kind wurde, wurde der Drehort in ihren Wohnort Köln verlegt.
Mit jeder Staffel wurde die Serie erfolgreicher. Was nicht zuletzt am preisgekrönten Cast liegt. Darsteller wie Elyas M'Barek oder Sebastian Bezzel machen die Serie besonders sehenswert, allen voran aber natürlich die Hauptdarstellerinnen Annette Frier und Nadja Becker. Die Serie hat nicht nur mehrere deutsche Fernseh- und Comedypreise gewonnen. Sie wurde sogar mit dem Bambi ausgezeichnet. So lief Danni Lowinski anfangs nach Der letzte Bulle auf Sat.1. - währenddessen wurde Danni jedoch der heimliche Star des Senders. Sogar Bastian Pastewka zeigte sich in seiner eigenen Sendung Pastewka gespielt neidisch auf den grandiosen TV-Erfolg.
