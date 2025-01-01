Darf ich das? Das Quiz für Rechthaber
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Darf ich das? Das Quiz für Rechthaber
Darf ich im Park einfach einen Baum pflanzen? Wird man bestraft, wenn man mit Karnevalsmaske Auto fährt? Darf ich ein eBike im Flugzeug mitnehmen? Fragen über Fragen, für die es lustige und richtige Antworten gibt. Promis wie Evelyn Burdecki, Axel Stein und Ilka Bessin versuchen, diese Fragen möglichst richtig zu beantworten. Laura Karasek, Moderatorin und Juristin, führt durch das Quiz für Rechthaber.