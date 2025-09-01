Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das A-Team

Hoffnung in Barcelona

NBCUniversalStaffel 5Folge 1
Hoffnung in Barcelona

Hoffnung in BarcelonaJetzt kostenlos streamen

Das A-Team

Folge 1: Hoffnung in Barcelona

45 Min.Ab 12

Bei den Dreharbeiten zu einem Film wird Hannibal verletzt und wird in ein Krankenhaus eingeliefert. In der Nacht wird er im Auftrag von General Hunt Stockwell entführt, der vom A-Team verlangt, Geiseln aus einem Flugzeug in Spanien zu befreien. Stockwell behauptet, dass sich Captain Curtis auf dem Flieger befindet - er könnte das A-Team entlasten ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Das A-Team
NBCUniversal
Das A-Team

Das A-Team

Alle 5 Staffeln und Folgen