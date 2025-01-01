Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Promi-Büßen - Filow reacts

Bei Filow verkrampfen sich die Füße

Staffel 1Folge 3

Folge 3: Bei Filow verkrampfen sich die Füße

98 Min.Ab 12

98 Min.Ab 12

Folge 3 hat es in sich. Es geht direkt weiter mit Vanessas Runde der Schande, Filow kommt aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus. Gefolgt von dem Krach zwischen Anita und Christina, sowie der nächsten Runde der Schade. Auch die ist für den Streamer nicht leicht zu verdauen. Körperliche Reaktionen ruft auch der künstliche Streit von Sam und Elsa hervor.

