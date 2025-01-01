Elsa und Jörg verschlagen Filow die SpracheJetzt kostenlos streamen
Das große Promi-Büßen - Filow reacts
Folge 4: Elsa und Jörg verschlagen Filow die Sprache
104 Min.Ab 12
Bei Jörg Hansens Runde der Schande bleibt Streamer Filow die Luft weg. Sieht er Thorsten Legats Reaktion auch so kritisch wie die Promis im Camp? Doch auf den ersten Schock folgt direkt der Nächste. Elsas Runde der Schande steht an und auch hierzu hat Filow einiges zu sagen…
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick