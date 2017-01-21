Zwischen Felsen und KakteenJetzt kostenlos streamen
Das Wüstenparadies
Folge 2: Zwischen Felsen und Kakteen
Folge 2 44 Min. Ab 6
Nirgendwo sonst hat das Nebeneinander von Wasser und Wüste eine so beeindruckende biologische Vielfalt hervorgebracht wie in der Sonora. Die riesigen Saguaro-Kakteen reichen bis ans Ufer des Ozeans. Blauwale ziehen ihre Bahnen durch die nährstoffreichen Küstengewässer und Seelöwen sonnen sich in der Brandung. Ganz in der Nähe zeigen Dickhornschafe ihre unglaublichen Kletterkünste, Colorado-Kröten machen sich auf den Weg zur Paarung – und ein Condor wirft seinen Schatten über Land und Meer.
