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Deadly Tropics

Hochzeit mit Hindernissen

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 1vom 01.03.2026
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Deadly Tropics

Folge 1: Hochzeit mit Hindernissen

53 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Mélissa und Gaëlle werden zum Strand gerufen: Ein Taucher wurde unter Wasser getötet. Die beiden Ermittlerinnen setzen sich intensiver mit dem Profil des Opfers auseinander und finden heraus, dass der Mann sich zu Lebzeiten gezielt von der Zivilisation abgeschottet hatte, um sich ausschließlich des Tauchens zu widmen. Hauptverdächtiger in dem Mordfall ist ein Gastronom, der kurz vor der Pleite steht und offenbar in Drogengeschäfte verwickelt ist ...

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