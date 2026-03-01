Hochzeit mit HindernissenJetzt ohne Werbung streamen
Deadly Tropics
Folge 1: Hochzeit mit Hindernissen
53 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Mélissa und Gaëlle werden zum Strand gerufen: Ein Taucher wurde unter Wasser getötet. Die beiden Ermittlerinnen setzen sich intensiver mit dem Profil des Opfers auseinander und finden heraus, dass der Mann sich zu Lebzeiten gezielt von der Zivilisation abgeschottet hatte, um sich ausschließlich des Tauchens zu widmen. Hauptverdächtiger in dem Mordfall ist ein Gastronom, der kurz vor der Pleite steht und offenbar in Drogengeschäfte verwickelt ist ...
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