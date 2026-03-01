Deadly Tropics
Folge 2: Opfer oder Täter?
53 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Gaëlle sagt gerade in einem Gerichtsprozess aus, als die Hauptangeklagte plötzlich tot zusammenbricht. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Mélissa nimmt die Kommissarin den Ex-Mann des Opfers in die Mangel. Ihn hatte die Angeklagte durch einen Schuss in den Rollstuhl gebracht. Nach und nach decken die Polizistinnen die wahre Natur des Golfplatzbetreibers auf und erfahren, warum seine Ex-Frau ihn aus dem Weg schaffen wollte ...
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