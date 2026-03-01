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Deadly Tropics

Die Soldatin

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 7vom 01.03.2026
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Deadly Tropics

Folge 7: Die Soldatin

52 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Eine Frau setzt einen verzweifelten Hilferuf bei der Polizei ab. Die Ortung ihres Handys führt Mélissa und Gaëlle zur "Baie des Anglais", wo gerade ein Militärmanöver stattfindet. Mit Mühe können die Ermittlerinnen den Kommandanten davon überzeugen, die Aktion zu unterbrechen und nach der Frau zu fahnden. Der Suchtrupp wird schnell fündig und stößt im Unterholz auf die Leiche einer jungen Soldatin. Die Frau hatte sich erst kürzlich bei der Marine gemeldet ...

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