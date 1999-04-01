Der Alte
Folge 11: Drei Schüsse ins Herz
Drei Schüsse - geistesgegenwärtig wirft sich Peter Stolp hinter einem Tisch in Deckung. Im Schutz der Dunkelheit hat der Schütze von der Terrasse aus durchs Wohnzimmerfenster geschossen. Unerkannt kann er entkommen. Hauptkommissar Kress äußert sich befriedigt über den glimpflichen Ausgang dieses Anschlags auf den Bankfilialleiter. Trotzdem befragt er ausführlich die Eheleute Marga und Peter Stolp. Ebenso Stolps Schwiegermutter Gerda Pastor, die davon überzeugt ist, dass der Mordversuch in Wahrheit dem Hausnachbarn Wolfgang Rowe gegolten hätte und nicht ihrem Schwiegersohn. Während sich der Hauptkommissar auch mit der Frage beschäftigt, wie es um die Ehe von Marga und Peter Stolp bestellt ist, kommt es zu einem weiteren ernsten Zwischenfall - diesmal mit blutigem Ende.
