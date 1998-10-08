Der Mann, der sich Bob nannteJetzt kostenlos streamen
Der Alte
Folge 8: Der Mann, der sich Bob nannte
Der auf Methadon-Therapie gesetzte Junkie Ingo Behrend verblüfft Hauptkommissar Kress mit der Aussage, einen Mord begangen zu haben. Er habe einen älteren Mann, der sich Bob nannte, im Alkoholrausch getötet. Vier Wochen zuvor hätten sie sich unter Obdachlosen, bei denen Ingo trotz eines festen Wohnsitzes mit Vorliebe verkehrt, kennengelernt. Doch Bob, das hätten Ingo und die anderen sofort gemerkt, war keiner von ihnen - er trugt teure Klamotten und besaß offensichtlich viel Geld. Die Tatortbesichtigung bestätigt die Angaben des vorläufig festgenommenen Ingo Behrend: Bobs Leiche liegt in einem alten Schuppen auf einer schäbigen Matratze. Dann aber ist der Obduktionsbefund ein Anlass für Hauptkommissar Kress, an der Aussage des drogenabhängigen Behrend zu zweifeln.
